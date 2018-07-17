Соціологи розповіли, хто потрапив би у другий тур виборів президента в разі їх проведення сьогодні

Опитування 7-11 липня проводили Центр «Соціальний моніторинг», Інститут аналізу та прогнозування, Київський прес-клуб, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Якби президентські вибори відбулися у липні, у другий тур вийшли б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати опитування оприлюднив директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук на прес-конференції у Києві.

Так, серед усіх опитаних 12,9% відповіли, що якби вибори президента відбулися наступної неділі, вони проголосували б за Тимошенко. Серед тих, хто має намір голосувати та визначився, за лідера «Батьківщини» висловилися 20,5%.

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На другому місті – Анатолій Гриценко з 8,3% і 13,1% відповідно.

На третьому місті – співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко та лідер партії «За життя» Вадим Рабинович, які мають по 6,9% серед усіх опитаних та по 10,9% серед тих, хто голосуватиме та визначився.

За чинного президента Петра Порошенка готові проголосувати 5,9% та 9,4% відповідно, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка – 4,3% і 6,8%, за голову «Об'єднання «Самопоміч» Андрія Садового – 2,9% і 4,6%, за голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока – 2,7% і 4,3%, за екс-народного депутата Романа Безсмертного – 0,8% і 1,2%, за позафракційних народних депутатів Надію Савченко – 0,7% і 1,1% та Віктора Чумака – по 0,1%.

Водночас за іншого політика готові проголосувати серед усіх опитаних 10,6% і серед тих, хто має намір голосувати та визначився, – 16,9%. 20,5% серед усіх опитаних не змогли відповісти на це питання, а 16,7% не голосували би.

У Тимошенко за даними опитування приблизно однаковий рівень підтримки у всіх регіонах України: західний – 12,7% північно-центральний – 15,7%, Київ – 13,5%, східний – 12%, південний – 10,6%, тоді як у Гриценка 20% підтримки в західному регіоні та 10,6% в північно-центральному.

У Рабиновича та Бойка найвищий рівень підтримки в південному регіоні, 15,6% та 16,3% відповідно.

У Порошенка найвищий рівень підтримки в північно-центральному регіоні – 11,1% та в Києві 7,3%.

У Ляшка рівень підтримки в кожному регіоні коливається від 2,3% (Київ) до 5,6% (північно-центральний регіон).

Опитування 7-11 липня проводили Центр «Соціальний моніторинг», Інститут аналізу та прогнозування, Київський прес-клуб, Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Метод збору інформації – особисте формалізоване інтерв’ю, опитано 1250 респондентів, опитані люди в 36 містах України – обласні центри та великі міста з населенням понад 100 тисяч.