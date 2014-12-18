Режиму «тиші» дотримуються тільки українські військовослужбовці - прес-центр АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО в Facebook.

«Ситуація в зоні АТО майже не змінилася. Режим «тиші» підтримується в односторонньому порядку тільки українськими військовими», - зазначається в повідомленні.

Зокрема, на фоні загального зниження інтенсивності обстрілів фіксуються поодинокі випадки порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.

Сьогодні з 12.00 до 12.30 в районі Донецького аеропорту працював снайпер. З 14.45 до 15.05 терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї, після обіду терористи вели мінометний вогонь по позиціям українських військових в районі населеного пункту Фрунзе.

Читайте такожСнайпери бойовиків сьогодні двічі обстріляли "кіборгів"«Українські воїни на передовій на провокації незаконних збройних формувань не відповідають», - наголосили у прес-центрі АТО.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в зоні АТО було оголошено «день тиші», який було продовжено, але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілів.

Сьогодні, 18 грудня, у Генштабі Збройних сил повідомили, що з моменту оголошення режиму «тиша» в зоні АТО (мається на увазі перемир'я 5 вересня - ред.) загинуло 162 українські військовослужбовці.