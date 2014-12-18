За період режиму "тиші" загинули 162 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«За час проведення режиму «тиша» в лавах ЗСУ загинуло 162 українських військовослужбовця», - сказав він.

За словами Селезньова, у військових госпіталях перебувають 300 військовослужбовців, 12 з них – важкопоранені. У полоні перебувають 185 українських військовослужбовців, 298 вважаються зниклими безвісти.

Читайте такожСитуація в зоні АТО: бойовики продовжують обстріли, попри "режим тиші"Селезньов зазначив, що з моменту запровадження режиму «тиша» бойовики здійснили 119 обстрілів позицій сил АТО.