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Парубій прокоментував інформацію щодо начебто спроб перенести дату президентських виборів

14:14, 23 серпня 2018
Політика
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"З будь-яких офіційних джерел мені це не відомо", - зазначив Парубій / фото: УНІАН

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не володіє офіційною інформацією щодо начебто спроб перенести дату президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у журналістам, коментуючи заяву заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, народного депутата від «Народного фронту» Леоніда Ємця про начебто підготовку подання до Конституційного суду України щодо зміни дати проведення президентських виборів.

«З будь-яких офіційних джерел мені це не відомо», - наголосив Парубій.

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На його думку, вибори мають відбутися згідно з Конституцією. «Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією, вибори відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень (президента). Тільки так я бачу законні підстави і законні передумови», - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Ємець написав у Facebook, що, за його інформацією, «готується подання в Конституційний суд з метою перенесення дати виборів президента України». При цьому Ємець не уточнив, хто саме готує таке подання і на яку дату ініціатори хочуть перенести вибори.

Водночас у коментарі до цього допису заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив: «Як часто кажу у подібних випадках: «З такими друзями не треба і ворогів». Все ж хочеться вірити, що у людей є голова на плечах».

Наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції, а також законом «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.

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Теги: #Парубій#вибори