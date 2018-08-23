Парубій прокоментував інформацію щодо начебто спроб перенести дату президентських виборів

На його думку, вибори мають відбутися згідно з Конституцією - в останню неділю березня п’ятого року повноважень президента.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не володіє офіційною інформацією щодо начебто спроб перенести дату президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у журналістам, коментуючи заяву заступника голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, народного депутата від «Народного фронту» Леоніда Ємця про начебто підготовку подання до Конституційного суду України щодо зміни дати проведення президентських виборів.

«З будь-яких офіційних джерел мені це не відомо», - наголосив Парубій.

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На його думку, вибори мають відбутися згідно з Конституцією. «Якщо я не помиляюся, згідно з Конституцією, вибори відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень (президента). Тільки так я бачу законні підстави і законні передумови», - заявив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Ємець написав у Facebook, що, за його інформацією, «готується подання в Конституційний суд з метою перенесення дати виборів президента України». При цьому Ємець не уточнив, хто саме готує таке подання і на яку дату ініціатори хочуть перенести вибори.

Водночас у коментарі до цього допису заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив: «Як часто кажу у подібних випадках: «З такими друзями не треба і ворогів». Все ж хочеться вірити, що у людей є голова на плечах».

Наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції, а також законом «Про вибори президента України».

Попередні вибори президента України спочатку були заплановані як чергові на 2015 рік, але призначені на більш ранній термін у зв'язку з відстороненням Верховною Радою Віктора Януковича з поста президента 22 лютого 2014 року. Таким чином, позачергові вибори президента України пройшли 25 травня 2014 року.