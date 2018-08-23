Рада має ухвалити законопроект про гуманітарне розмінування на сході України - Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради зауважила, що у питанні проведення розмінування Україна має опиратись на досвід інших країн.

Першочерговий законопроект дев’ятої сесії Верховної Ради України - законопроект про гуманітарне розмінування. Про це заявила перший заступник голови ВРУ Ірина Геращенко.

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Як передає сайт БПП, за словами парламентаря, під час дев’ятої сесії Верховної Ради України народні депутати мають ухвалити законопроект про гуманітарне розмінування на сході України. “Які виклики я бачу першочерговими на нинішню сесію. Перше, я вважаю, що для нас є дуже важливим прийняти закон про гуманітарне розмінування. Це важливо, тому що сьогодні питання мін та того, що вся ця територія є небезпечною, є важливим для населення і, в тому числі, для волонтерів. Цей законопроект має стати одним з першочергових завдань Верховної Ради дев’ятого скликання”, – сказала Геращенко.

Вона зауважила, що у питанні проведення розмінування Україна має опиратись на досвід інших країн. «Зокрема, ми можемо взяти позитивний досвід Хорватії, інших країн, які пройшли це питання. Головне, ми маємо визначити ту структуру, яка буде не просто розміновувати, а брати відповідальність. Структуру, яка буде говорити, що “ми зробили це якісно і завтра там ніхто не підірветься”. Дуже важливо, щоб тут ми також врахували позиції громадських організацій”, – наголосила Ірина Геращенко.

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