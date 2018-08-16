У МінТОТ розповіли про нові проблеми жителів окупованого Донецька

Як такої роботи в Донецьку немає, каже заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

В окупованому Донецьку знову почалися проблеми з пальним для авто й в обмінниках почала зникати валюта (гривня, долар, євро).

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак, передає "Апостроф".

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"Російський рубль почав падати, звідси, відповідно, ажіотаж. А виживають, наскільки я розумію, хто як може. Головне – це пенсія, особливо якщо людина їздить на наші території, отримує виплати тут, а потім ще щось і там. Можна сказати, що це дає якусь можливість вижити", - пояснив Гримчак.

За його словами, як такої роботи в Донецьку немає. "Наприклад, того, що ми маємо на увазі під роботою, там немає", - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гримчак зазначав, що воєнні провокації з боку Російської Федерації можуть трапитися у будь-який момент, за винятком кількох наступних днів, адже глава РФ Володимир Путін вирушає на зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.