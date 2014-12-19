В АП заявили, що Україна поки не готова до запровадження суду присяжних

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов на брифінгу в Києві

«Щодо суду присяжних - законопроект (про забезпечення права на справедливий суд - УНІАН) передбачає введення суду присяжних, але цей інститут має вводитись поступово. Ввести суд присяжних з 1 січня 2015 року Україна не готова ні з технічної, ні з психологічної точки зору», - сказав він.

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«Крім того, - зазначив Філатов, - є фінансове питання, яке потребує вирішення, і в досить скрутній економічній ситуації, у якій перебуває Україна, необхідно дуже виважено підходити до питань, які потребують додаткових видатків з держбюджету».