Захист екс-мера Слов'янська Штепи домагатиметься розгляду справи судом присяжних

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Підготовче судове засідання у справі Штепи призначене на 12:30 в Червонозаводському районному суді Харкова.

У свою чергу адвокат Штепи Вячеслав Дейниченко у коментарі УНІАН сказав, що захист колишнього мера на засіданні заявить клопотання про перенесення розгляду справи за підсудність до Слов’янського міськрайонного суду, тобто за місцем скоєння правопорушення.

Адвокат також додав, що захист подаватиме клопотання про розгляд справи судом присяжних. На його думку, це дасть можливість більш об’єктивно розглянути справу по суті.

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Як повідомляв УНІАН, Штепу затримали у липні цього року. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-очільниця міста обвинувачується у закликах до зміни меж України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відокремлення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій.

31 жовтня, прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі Штепи.