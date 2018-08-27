Посол розповів, на що саме підуть виділені Штатами $250 мільйонів для ЗСУ у 2019 році

Очікується, що кошти серед іншого підуть на подальше надання Україні контрбатарейних радарів, захищених засобів комунікації, безпілотних літальних апаратів, системи контролю морського простору.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий розповів про напрями виділення 250 мільйонів доларів, що передбачені в оборонному бюджеті США на 2019-й рік для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Дипломат заявив, що військова допомога США фактично кожного року нарощується.

"Нещодавно ми отримали підписаний президентом Сполучених Штатів Трампом новий оборонний бюджет і там є 250 мільйонів, і в тому числі 50 мільйонів на летальне озброєння", - сказав Чалий.

Також він сказав, що існують інші напрями допомоги США для України.

"Загалом допомога Сполучених Штатів цього року сягає 650 мільйонів доларів для України. Це один з найбільших обсягів", - сказав Чалий.

При цьому він уточнив, на що саме виділяються 250 мільйонів доларів в законі про оборонний бюджет США на 2019 рік.

Зокрема, йдеться про підготовку і надання оснащення українським військовим, про подальше надання контрбатарейних радарів, захищених засобів комунікації, безпілотних літальних апаратів, системи контролю морського простору, а також йдеться про реагування на кібератаки та контрінформаційні заходи, спрямовані на протидію гібрридній війні.

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Водночас, він чітко не розповів про 50 мільйонів на летальне озброєння.

"В принципі, це може бути і продовження (надання) протитанкової зброї, а може бути і інше... Зараз рішення стосовно наступного року, цієї суми, немає. Зараз ми відпрацьовуємо імплементацію цього рішення", - сказав Чалий.

Крім того, він завив, що половина цих коштів виділяються під певні умови, які Україна має виконувати. Мова йде про реформи, про прозорість закупівлі озброєнь, про нові підходи до військово-промислового комплексу.

Як повідомляв УНІАН, до закону про «Бюджет США на 2019 р. на потреби національної оборони» включено основні положення проекту «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки», який, зокрема, передбачає допомогу Україні у посиленні спроможностей захисту від кібератак, забезпеченні безпеки комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприянні участі у програмах обміну інформацією.

Також у законі підтверджується відданість Сполучених Штатів Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США, Будапештському меморандуму про гарантії безпеки, підтримці співробітництва нашої держави з НАТО.

Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки.

14 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2019 рік, яким передбачено виділення 250 млн дол. на безпекову допомогу Україні.