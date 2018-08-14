Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік: Україні виділять $250 мільйонів

Загальна сума оборонного бюджету США становить 716 мільярдів доларів, із них 250 мільйонів виділять Україні.

У понеділок, 13 серпня, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2019 фінансовий рік.

Загальна сума закону про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” (NDAA) становить 716 мільярдів доларів, повідомляється на сайті Білого дому.

У числі витрат, які передбачені бюджетом, вказані $250 млн для оборонної допомоги України.

"Документом передбачено виділення Міністерству оборони США 250 млн доларів для надання безпекової допомоги Україні, у тому числі у вигляді летальних оборонних озброєнь. Щиро вдячні нашому ключовому стратегічному партнерові – Сполученим Штатам Америки – за послідовну та дієву підтримку у боротьбі з російською агресією", - зазначили в посольстві України в США на сторінці в Facebook.

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак, передає Голос Америки.

Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".

Характеризуючи новий військовий бюджет, президент США, виступаючи на військовій базі Форт-Драм в штаті Нью-Йорк підкреслив, що мова йде про найбільше зростання витрат на оборону протягом десятиліть, передає Голос Америки.

За словами Трампа, оборонний бюджет-2019 дасть військовим можливість перемогти в будь-якому конфлікті.

"NDAA також зміцнює нашу підтримку союзникам в Європі проти російської агресії, через надання фінансування для ініціативи стримування в Європі. У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони", - заявив Трамп.

По завершенні виступу президент підписав законопроект про оборонний бюджет.

Документ, який підписав Трамп, був підготовлений сенатором-республіканцем Джоном Маккейном, і втілює багато пріоритетів Маккейна, в тому числі жорсткий підхід по відношенню до Росії.

Він також передбачає пом'якшені обмеження на урядові контракти з китайськими телекомунікаційними гігантами ZTE і Huawei.

При цьому законопроект посилює повноваження Комітету з іноземних інвестицій, який визначає, чи становлять ті або інші інвестиції загрозу для національної безпеки. Вважається, що ця міра спрямована переважно проти Китаю.

Законопроект також передбачає виділення 7,6 мільярда доларів на будівництво 77 винищувачів F-35, вироблених компанією Lockheed Martin.

Як повідомляв УНІАН, раніше проект бюджету США на 2019-й рік на потреби національної оборони підтримали Палата представників і Сенат американського Конгресу. Після цього у Білому домі заявили, що підтримають цей законопроект.

Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання допомоги безпеки Україні, визначена в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямоване на летальні види озброєнь.