Сюмар: Новий бюджет має бути соціально справедливим, затягувати паски мають всі

Таку думку у своєму Facebook висловила заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді, народний депутат Вікторія Сюмар, коментуючи перебіг формування бюджету на 2015 рік.

«Без бюджету до Нового року не буде місцевих бюджетів, натомість буде дуже поганий сигнал назовні, про те, що українська влада не може домовитися, а тому кредитувати Україну в часи війни - зовсім не обов’язково. Відтак, мати спільну позицію в цьому питанні - це перше завдання коаліції», - наголосила нардеп.

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Вікторія Сюмар також відзначила фактори, які посилюють проблему.

«Уряд зовсім новий, частина міністрів лише зараз починають розуміти, де вони опинилися, і відразу в найважчий бюджетний період. Україна втратила з Кримом і Донбасом 20% своєї економіки. Видатки на армію мають бути безпрецедентними, інвестицій нема, бо країна у війні, приватизація не дасть результату, бо ціни надто низькі. Має бути принцип соціальної справедливості, коли затягувати паски мають всі - великий бізнес, держструктури», - підкреслила представник «Народного фронту».

Вікторія Сюмар також нагадала, що якщо не вдасться мобілізувати всі внутрішні ресурси, звести баланси, домовитися про спільну позицію всіх - Уряду та фракцій, які його призначали, та переконати кредиторів - «дефолт може стати не якимось умовним поняттям, а цілком реальною перспективою».

У свою чергу заступник голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді повідомила, що учора на зустрічі Прем’єра зі спікером та представниками всіх фракцій було домовлено про наступне: «Спочатку в Уряді із залученням представників фракцій напрацьовуються зміни до Податкового кодексу, аби максимально розширити податкову базу, залізти в кишеню не так середнього, як великого бізнесу. Всі надають свої пропозиції», - написала Вікторія Сюмар у своєму Facebook.

«На основі цього вже формується проект бюджету, бо не можна виписувати видаткову частину, якщо до кінця немає розуміння, як наповнювати і яка буде доходна частина», - наголосила депутат.

Крім того, за словами Сюмар, було погоджено, що все підсумовується в Мінфіні і в понеділок затверджується на засіданні Уряду. А у вівторок документи передаються до Парламенту зі сподіванням, що депутати візьмуть їх за основу і почнуть доопрацьовувати.

«Залежно від стану роботи над документами, буде винесено їх на друге читання або в кінці тижня, або перед Новим роком, аби 2015 рік країна почала з бюджетом», - резюмувала Вікторія Сюмар.

