Росія продовжує озброювати Крим: створено ще сім з'єднань і вісім військових частин

На півострові розгорнуте самодостатнє угруповання військ, говориться в доповіді міністра оборони Сергія Шойгу на розширеному засіданні колегії військового відомства.

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Як повідомлялося раніше, до зими в анексованому Криму сформували авіаційне угрупування, що має винищувачі, ударну, штурмову, армійську і транспортну авіацію. Крім того, за даними джерела ТАСС в Міноборони, на півострові вже створене достатнє угрупування сил і засобів ППО, у складі якої є дивізіони зенітно-ракетних систем С-300.

Матеріально-технічне забезпечення в Криму також налагоджено - про це ще у середині вересня повідомив заступник голови міністерства оборони Росії Дмитро Булгаков.

У доповіді Шойгу вказується, що до кінця року на Чорноморському флоті розгорнуто окрему бригаду підводних човнів.