Росія заявляє про загрозу безпеці Криму

Про це пише "Радіо Свобода".

«Ми знаємо ставлення Заходу і реваншистські настрої уряду України по відношенню до Криму. З цього і випливають всі наслідки», – сказав «начальник управління ФСБ Росії по республіці Крим» Віктор Палагін.

Напередодні головнокомандувач об’єднаних союзних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав повідомив, що Росія вводить в окупований нею і анексований Крим озброєння, які здатні нести ядерні боєзаряди. У НАТО не мають даних, чи є там такі боєзаряди, але озброєння, здатні здійснити ядерну місію, у Криму вже є.

Вчора міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ситуація у південно-західному напрямку є складною через ситуацію в Україні, збільшення «іноземної військової присутності» біля кордонів Росії та «нагнітання антиросійських настроїв» з боку НАТО. У зв’язку з цим у Міноборони Росії обговорюють хід формування угруповання військ на території Криму.

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16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний референдум про самовизначення, який не визнали ні міжнародна спільнота, ні Україна.

Після цього президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб’єктів федерації.