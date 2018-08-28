Росія заблокує відправку Радбезом ООН делегації на Донбас, але є вихід – посол

Українська влада хоче ознайомити представників країн-членів Організації Об’єднаних Націй та Ради безпеки ООН із ситуацією на сході України.

Постійний Представник України при ООН Володимир Єльченко заявляє, що Росія виступає проти візиту делегації Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй на Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

Він зазначив, що запропонував керівництву МЗС України розглянути можливість запрошення на Донбас декількох різних делегацій ООН за участі постійних представників країн-членів та інших співробітників ООН, які працюють у штаб-квартирі організації у Нью-Йорку. Мета пропозиції полягає у тому, щоб члени делегацій особисто ознайомилися із ситуацією на сході України.

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"Давно в мене була така ідея, я її наполегливо просував, щоб делегація Ради безпеки відвідала Донбас. Для цього, на жаль, також потрібне рішення Ради безпеки. І знову ж таки, Росія просто відверто сказала, що вона його заблокує", - заявив Єльченко.

"Тобто, вони дуже не хочуть, щоб стільки людей побачили, що робиться навіть на нашій стороні, я вже не кажу за інший бік, про неконтрольовану частину", - додав він.

Єльченко вважає, що показати іноземним делегаціям події вздовж лінії розмежування на території, яку контролює уряд України, буде "дуже корисно".

"І якщо нам не вдається привезти туди офіційну делегацію Ради безпеки, мандатовану, то ми, напевно, будемо просто запрошувати окремих (представників)", - сказав він.

Також Єльченко вважає, що необхідно запрошувати на схід України представників тих країн, які "далекі від проблеми" Донбасу - країни Латинської Америки, Африки та Азії. За словами дипломата, серед тих країн є багато прихильників України, але вони "знаходяться під тиском Росії".