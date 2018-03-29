Україна закликала Радбез ООН до конкретних дій щодо введення миротворців на Донбас

Для розв'язування військового конфлікту в Україні необхідні конкретні дії як з боку Ради Безпеки ООН, так і з боку генерального секретаря Антоніу Гутерриша.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко закликав Раду Безпеки ООН до конкретних кроків щодо введення міжнародної миротворчої місії на Донбас. Про це він заявив в ході дебатів з миротворчих операцій ООН, повідомляється на сайті українського представництва.

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"Більше чотирьох років ситуація в моїй країні і навколо неї залишається прикладом невикористаного потенціалу миротворчої діяльності ООН. Звернення України щодо розгортання миротворчої місії в регіоні Донбасу поки не розглядається належним чином, і жодних заходів не було прийнято", - заявив Єльченко.

Він нагадав, що на початку свого перебування на посаді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш оголосив про чітку позицію в питанні щодо запобігання конфліктів шляхом посередництва і застосування інших дипломатичних інструментів.

"У цьому зв'язку його візит в Україну в липні минулого року був добрим проявом відданості миру в Європі. На континенті виникла реальна загроза ще однією повномасштабної війни через триваючу агресію одного з постійних членів Радбезу ООН проти моєї країни, а також його агресивних дій в інших частинах світу, в тому числі на території інших постійних членів Ради Безпеки", – підкреслив постпред.

Він додав, що для вирішення військового конфлікту в Україні необхідні конкретні дії як з боку Ради Безпеки, так і з боку генерального секретаря ООН.