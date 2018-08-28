Україна готує декілька «неприємних сюрпризів» для РФ на Генасамблеї ООН - Єльченко (відео)

Українські ініціативи будуть стосуватись, зокрема, питань окупації Криму та збройної агресії РФ на Донбасі.

Українська сторона готує до 73 сесії Генсасамблеї ООН низку ініціатив, що стануть неприємною несподіванкою для Москви. Про це повідомив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

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«Ми готуємо цілу низку ініціатив на Генеральну асамблею. Я не те, що не хочу, але не можу розкривати їх усі, оскільки ви розумієте, що наш потужний північний сусід тільки цього і чекає. Але, як я вже кілька разів казав і минулого року, і позаминулого, їх чекають декілька дуже неприємних сюрпризів», - зазначив в ході виступу, який транслювався каналом «Прямий».

Дипломат уточнив, що зазначені ініціативи будуть стосуватись, зокрема, питань окупації Криму та збройної агресії РФ на Донбасі.

Це і стосовно Криму, і стосовно Донбасу, і стосовно питання під умовною назвою «Мілітаризація Криму». Це буде така певна нова ініціатива», - розповів він.

Нагадаємо, постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Володимира Єльченка обрано віце-головою 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

73 сесія Генасамблеї ООН відкриється 18 вересня під головування Марії Фернанди Еспіноси Гарсес (Эквадор).