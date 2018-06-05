Постпреда України при ООН обрано віце-головою 73-ї сесії Генасамблеї

22:26, 05 червня 2018
Політика
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Єльченка обрано віце-головою сесії Генасамблеї / фото un.org

Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй Володимира Єльченка обрано віце-головою 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляється на сторінці постійного представництва України в ООН у мікроблозі Twitter.

"Постійного представника України при ООН В.Єльченка обрано віце-головою наступної (73-ї) сесії Генеральної асамблеї ООН. Сесія розпочне свою роботу 18 вересня 2018 року", - повідомила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійний представник України в ООН Володимир Єльченко закликав Раду Безпеки ООН до конкретних кроків щодо введення міжнародної миротворчої місії на Донбас.

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Теги: #ООН#Генасамблея ООН#Володимир Єльченко