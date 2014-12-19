Die Zeit: Люди в зруйнованому Іловайську виживають без допомоги "ДНР" і Росії

Мешканці перебралися в більш-менш уцілілі будинки і намагаються відремонтувати їх, - описує ситуацію вмісті на Донеччині німецьке видання Die Zeit.

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25-річний Андрій показав німецьким журналістам свій колишній дім і подвір'я. В саду вціліли лише два дерева – горіх і абрикос. Подвір'я перекопане траншеями, в яких ховалися українські солдати. А від будинку залишилися лише зовнішні стіни, які валяться від поштовху, повідомляє ZN.ua.

"Треба все починати з нуля", - каже Андрій, при цьому додає, що не знає, де взяти на відбудову гроші і сили.

Він розповів, що подав документи на компенсацію в Донецьк. Папери прийняли, але ніхто в сепаратистській самопроголошеній республіці вирішувати проблеми мешканців Іловайська не збирається. Бойовики вважають місто, в якому колись мешкали 16 тисяч людей, своєю територією.

Видання нагадує про жорстокі бої в Іловайську минулого серпня, коли добровольчі батальйони України опинилися в оточенні проросійських терористів. За словами командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка, тоді в бою загинули тисяча людей. Однак в Україні створили слідчу групу, яка повинна достеменно з'ясувати всі обставини кривавої сутички.

В Іловайську все вказує на страшні події серпня. Багато будинків стоять без дахів, у стінах багатоповерхівок пробиті великі діри, а металеві паркани всіяні слідами від куль. На залізничній станції стоять розтрощені вагони. На відбудову міста знадобляться роки.

"Жодна міжнародна організація досі не змогла доправити продукти і товари першої необхідності в Іловайськ. Не доходить сюди і допомога з Росії. Жителі залишилися сам на сам з наслідками війни", - пише видання.

Люди намагаються власними силами відбудувати зруйновані оселі, поставити вікна і залатати продірявлені дахи. Андрій каже, що не знає, хто знищив його дім, тому що сидів у сховищі з 26-го до 28-го серпня. Однак він додає, що бої в місті почалися після того, як терористи "ДНР" вирішили "визволити" Іловайськ.

Зараз ніхто більше не шукає відповідей і винних у трагедії, яка сталася в місті.

"Що це вирішить?" - каже Андрій.

Зараз він разом зі своєю дворічною дитиною і дружиною живуть у будинку в батьків, який вцілів у боях. Щоранку чоловік йде на свою стару роботу в залізничне депо, де він працював зварювальником. Разом з колегами Андрій намагається поступово відбудувати залізничний вузол, сподіваючись, що знову буде робота.

У серпні в Іловайську відбувся один із найкривавіших боїв між силами армії України проросійськими терористами. Командувача Південним оперативним командуванням генерал-майор Руслан Хомчак, який був в оточенні до 31 серпня, заявив про те, що в Іловайську російських військових було в чотири рази більше, ніж українських силовиків. Згодом було оприлюднене відео прориву колони сил АТО з Іловайська.