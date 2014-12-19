Порошенко вважає візит Лукашенка до Києва своєчасним та символічним
20:53, 19 грудня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає візит президента Білорусі Олександра Лукашенка, який прибуде в Україну в неділю, своєчасним, важливим та символічним.
REUTERS
Про це глава держави сказав під час телефонної розмови з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим, що відбулася в п’ятницю ввечері, повідомляє президентська прес-служба.
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Як повідомляв УНІАН, Порошенко запросив Назарбаєва відвідати з візитом Україну в понеділок.
Президент Казахстану прийняв запрошення і зазначив, що це стане нагодою обговорити широкий спектр питань двосторонніх відносин, зокрема у сфері економічного співробітництво та торгівлі.
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