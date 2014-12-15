ЗМІ: В Україну приїде Назарбаєв для переговорів по Донбасу

Про це повідомило джерело DT.UA.

Основна мета візиту - посередництво Назарбаєва в переговорах для врегулювання "української кризи".

Крім того, до кінця поточного тижня очікується рішення уряду Республіки Казахстан про передачу гуманітарної допомоги Україні. Допомогу повинні доставити залізницею до Харкова.

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15 грудня заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий заявив, що найближчим часом можуть бути проведені переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про скликання тристоронньої контактної групи. "Я думаю, що в найближчі дні можуть бути додаткові міжнародні переговори, в тому числі з президентом РФ для того, щоб Росія була більш активною в цьому процесі", - сказав він.