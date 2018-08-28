Волкер у вересні приїде з візитом в Україну

У посольстві США не вказали точну дату візиту спеціального представника Держдепартаменту у справах України Курта Волкера.

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

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Про це УНІАН повідомили у Посольстві США. "Спеціальний представник США у справах України, посол Курт Волкер відвідає конференцію YES у вересні (конференція "Ялтинська європейська стратегія" - УНІАН)", - сказали в посольстві.

При цьому співрозмовник агентства не вказав точну дату візиту Волкера, а також не поінформували про графік зустрічей з українськими посадовцями.

На сайті конференції YES повідомляється, що цього року захід відбудеться 13-15 вересня.