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Волкер у вересні приїде з візитом в Україну

19:34, 28 серпня 2018
Політика
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Волкер восени відвідає Україну \ УНІАН

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

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Про це УНІАН повідомили у Посольстві США. "Спеціальний представник США у справах України, посол Курт Волкер відвідає конференцію YES у вересні (конференція "Ялтинська європейська стратегія" - УНІАН)", - сказали в посольстві.

При цьому співрозмовник агентства не вказав точну дату візиту Волкера, а також не поінформували про графік зустрічей з українськими посадовцями.

На сайті конференції YES повідомляється, що цього року захід відбудеться 13-15 вересня.

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Теги: #Україна#візит#Курт Волкер