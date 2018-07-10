Волкер: українці теж стріляють на Донбасі, але знаходяться на території своєї країни

Спецпредставник Держдепу наголосив, що переважна більшість порушень режиму припинення вогню відбуваються саме на окупованій Росією території.

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українські військові мають право відривати вогонь на власній території, захищаючи її від іноземних військових.

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Як повідомляє «112 Україна», відповідну заяву Волкер зробив в інтерв'ю Bild, відповідаючи на питання щодо звітів ОБСЄ, відповідно до яких вогонь на Донбасі відкривають як бойовики, так і українські військові.

"Звичайно, українці теж стріляють, але ви повинні брати до уваги, що все це відбувається на території України. Для країни абсолютно нормально мати солдатів у своїй країні. І це не нормально для однієї країни мати своїх солдатів в іншій країні. Така ситуація на сході України. На українській стороні відбуваються порушення припинення вогню. Але переважна більшість і найбільш серйозні порушення відбуваються на окупованій Росією території", - зазначив він.

Волкер підкреслив, що варто враховувати і різновиди порушення припинення вогню.

"Не забувайте, що ОБСЄ вважає порушенням припинення вогню. Якщо ви захищаєте село в своїй країні, і ви попадаєте під мінометний вогонь, це одне порушення. Якщо ви стріляєте в напрямку, звідки прийшов вогонь, це також є порушенням. Така природа фрази "обидві сторони". Це досить точно, але також спотворює характер проблеми", - додав спецпредставник.

Раніше Курт Волкер наголошував, що на Донбасі немає конфлікту між громадянами України.

"Це конфлікт, спричинений російським вторгненням на схід України. Росія здійснює безпосереднє командування і контроль над військовими силами, а також здійснює рішучий політичний контроль над політичними утвореннями на окупованих територіях", - заявив спецпредставник США.