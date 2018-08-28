Політолог розповів, у скільки Росії обходяться "ДНР" і "ЛНР"

Приєднати до себе псевдореспублики РФ не може, наголосив Кость Бондаренко.

Для Росії утворені на Донбасі "ДНР" і "ЛНР" давно перетворилися на "валізу без ручки".

Читайте такожУ Львові на кінофестивалі показали фільм за участі російського актора, який підтримує «ДНР» та «ЛНР»

Про це заявив глава фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко під час чату на "Главреді". На його думку, приєднати псевдореспублики РФ не може, а визнати незалежність - тим більше.

"Кожен рік ці утворення з'їдають з російського бюджету близько 4 мільярдів доларів. Тому завдання Росії - повернути їх в Україну, але на специфічних умовах. Україна це розуміє і намагається якомога довше затягувати цей процес", - підкреслив політолог.

Раніше повідомлялося, що "вибори" в самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", заплановані на осінь, перенесені на невизначений термін.