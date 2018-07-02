Журналіста російського телеканал "Дождь" Коростельова пустили в Україну

За його словами, це сталося "після 10 години гуляння в аеропорту і купи листів і публікацій".

Кореспонденту російського телеканал "Дождь" Олексію Коростельову дозволили перетнути кордон України в аеропорту «Бориспіль» (Київ). Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЖурналіст каналу «Дождь» заявив, що його не пустили в Україну

"Після 10 годин гуляння в аеропорту і купи листів і публікацій, мене пустили до Києва", - заявив він в оновленому повідомленні, в якому він раніше писав про його недопуск українськими прикордонниками в Україну.

Як повідомляв УНІАН, раніше на телеканалі "Дождь" заявляли, що Державна прикордонна служба України відмовила їхньому кореспонденту Олексію Коростельову у перетині кордону, пред'явивши йому відповідний документ в аеропорту «Бориспіль» (Київ). Причиною було нібито кореспондент не підтвердив мету поїздки в Україну, а також наявність достатньої кількості грошей - з розрахунку 50 доларів на кожен день перебування в країні. Також в документі нібито сказано, що у Коростельова немає запрошення від організаторів тренінгу з журналістських розслідувань, який організував консорціум OPEN Media Hub (спільний проект Євросоюзу і Thomson Foundation) і куди російський журналіст нібито їхав.

На телеканалі запевняли, що за останні роки Коростельов двічі їздив до Києва за редакційним завданням, а в самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також в анексованому Криму він не був.