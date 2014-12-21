Бойовики вночі з танку, мінометів та артилерії обстрілювали військових

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та артилерію.

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Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли Орехово та околиці Сокольників. Гранатометами було обстріляно Нікішино.

Також мінометного обстрілу зазнали населені пункти Гірське та Майорськ, а по селищу Кримське терористи вели артилерійський вогонь.

Чи не найбільше цієї ночі дісталося населеному пункту Піски. Там після 23 години терористи обстрілювали наші позиції не лише зі стрілецької зброї та мінометів, але і з танка.