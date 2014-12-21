Бойовики вночі з танку, мінометів та артилерії обстрілювали військових
09:15, 21 грудня 2014Політика
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Починаючи з 18 годин вчорашнього дня до 6 ранку сьогодні, у зоні АТО терористами здійснено 9 обстрілів.
Вносі у зоні АТО було 9 обстрілів / facebook.com/iv.bogdan
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, міномети та артилерію.
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Зі стрілецької зброї бойовики обстріляли Орехово та околиці Сокольників. Гранатометами було обстріляно Нікішино.
Також мінометного обстрілу зазнали населені пункти Гірське та Майорськ, а по селищу Кримське терористи вели артилерійський вогонь.
Чи не найбільше цієї ночі дісталося населеному пункту Піски. Там після 23 години терористи обстрілювали наші позиції не лише зі стрілецької зброї та мінометів, але і з танка.
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