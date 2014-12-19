Бойовики ведуть провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї - речник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

«Режим «тиші» зберігається, в основному, оскільки ми фіксуємо лише обстріли стрілецькою зброєю. Не застосовуються ракетно-артилерійські системи, міномети і не застосовуються танки. Тобто, це йдуть провокаційні обстріли», - сказав він.

Таким чином, відзначив Лисенко, «казати про ескалацію напруженості ми поки що не можемо».

Читайте такожЗ моменту оголошення перемир'я бойовики більше 4 тисяч разів обстріляли сили АТО - Генштаб«Тому що день в день ситуація майже повторюється. Вона не несе якихось великих обстрілів або атак. Атак зараз немає. Лише єдина була провокація у місті Щастя, коли наші хлопці загинули, але знешкодили тих терористів», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, із 9 грудня в зоні АТО оголошено «день тиші», однак терористи порушують режим припинення вогню.

18 грудня біля н. п. Щастя Луганської області українські військовослужбовці зазнали втрат та знищили 5 терористів.

"Неподалік міста Щастя Луганської області наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали у місто на машині швидкої допомоги", - сказав Лисенко. "На жаль, наші воїни також зазнали втрат", - зазначив він.

Лисенко також повідомив, що за оперативною інформацією, терористи вбили лікарів, які були у кареті "швидкої". Лисенко також додав, що наразі інформація щодо цієї події ще перевіряється, і він не може назвати точну кількість втрат серед українських військовослужбовців.