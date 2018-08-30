Фото Юлії Тимошенко у майці з відвертим декольте показали у мережі

На фотографії Юлія Тимошенко зображена без макіяжу і в спортивній шапочці.

В мережі з'явилось фото лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко під час занять спортом. Політик зображена на знімку в облягаючому спортивній майці з відвертим декольте.

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Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Facebook журналістка Жанна Жукова, зазначивши, що політик пркрасно виглядає для свого віку.

Для пробіжки Тимошенко сховала волосся під шапочку. Макіяж на обличчі політика повністю відсутній.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Юлія Тимошенко, яка неодноразово скаржилася на болі в спині, з'явилася у Верховній Раді на високих підборах.