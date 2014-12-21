Бойовики активізували обстріл українських військових біля Бахмутівської траси

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Відзначається активізація російських терористичних бандформувань поблизу Бахмутівської траси, де бойовики вели вогонь з реактивних установок «Град» по опорному пункту в районі с.Сокільники. З артилерії, гранатометів та мінометів вони обстрілювали позиції сил АТО біля селищ Кримське та Гірське. Також під обстріли терористів потрапили позиції українських військових в районі н.п. Чорнухине Попаснянського району", - сказав Лисенко.

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За його словами, крім того, бойовики з танків та мінометів відкривали вогонь по позиціях українських військових в селі Піски та неодноразово обстрілювали блокпости та опорні пункти сил АТО поблизу н.п. Шуми, Опитне, Гранітне, Майорськ, Нікішине Донецької області, застосовуючи гранатомети, міномети та стрілецьку зброю.