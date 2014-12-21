Під Маріуполем терористи обстріляли українських військових
12:15, 21 грудня 2014Політика
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Вчора близько 23.30 під Маріуполем в районі населеного пункту Миколаївка терористи відкрили вогонь по позиціях українських військових.
Обстріл українських позицій вівся з метою провокації / 0629
Як повідомляє сайт "0629", про це заявив начальник прес-служби сектора "М" Дмитро Горбунов.
За його словами, обстріл українських позицій вівся з метою спровокувати вогонь у відповідь.
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"Бойовики стріляли з автоматів і кулеметів. У відповідь українські солдати не стріляли, дотримуючись умов "режиму тиші", - сказав Горбунов.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в зоні АТО був оголошений «день тиші», який був продовжений, але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілів.
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