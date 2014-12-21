Під Маріуполем терористи обстріляли українських військових

Як повідомляє сайт "0629", про це заявив начальник прес-служби сектора "М" Дмитро Горбунов.

За його словами, обстріл українських позицій вівся з метою спровокувати вогонь у відповідь.

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"Бойовики стріляли з автоматів і кулеметів. У відповідь українські солдати не стріляли, дотримуючись умов "режиму тиші", - сказав Горбунов.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в зоні АТО був оголошений «день тиші», який був продовжений, але терористи порушували режим припинення вогню, хоч зменшили інтенсивність обстрілів.