Російські прикордонники поставили стовпи посеред вулиці селища на кордоні з Україною – Аваков

Вулиця Дружби народів у селищі Мілове була радянським символом – одна її частина вважалася українською, а інша – російською.

У селищі Мілове на україно-російському кордоні (Луганська область) російські прикордонники вчора почали ставити стовпи прямо посеред вулиці.

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Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Луганська область, селище Мілове (Меловое). Вулиця Дружби народів. Був такий радянський символ. Частина вулиці - Україна, частина Росія. Вчора російські прикордонники - молодці почали встановлювати стовпи огорожі посеред вулиці. Ось така вона вийшла в підсумку "дружба народів", - зазначив він.

Луганська область, селище Мілове (Мілове). Вулиця Дружби народів. Був такий радянський символ. Частина вулиці - Україна, частина Росія.

Вчора російські прикордонники - молодці почали встановлювати стовпи огорожі посеред вулиці.

Ось така вона вийшла в підсумку "дружба народів" pic.twitter.com/7d94rWFYCJ — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 30 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від Міністерства закордонних справ пакет документів для початку реалізації процесу щодо припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією та Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року. Держави офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності. Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.