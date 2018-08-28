Україна готова розірвати Договір про дружбу з Росією - Порошенко

Глава держави також зазначив, що статус держави-агресора за Росією закріплено в українському законодавстві.

Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ підготувати необхідний пакет документів для розірвання Договору про дружбу, співробітництво та партнерство з Росією.

Про це президент України написав на своїй сторінці в Twitter.

"Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів", - заявив Порошенко.

Нарешті ми підійшли достатньо підготовленими і юридично захищеними до припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та РФ, який з вини Москви вже давно став анахронізмом. Уже найближчим часом очікую від МЗС України необхідний пакет документів. — Петро Порошенко (@poroshenko) August 28, 2018

Глава держави також зазначив, що статус держави-агресора за Росією закріплено в українському законодавстві, і нагадав про необхідність створення координаційного органу з формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків.

Раніше УНІАН повідомляв, що Президент Петро Порошенко 24-26 вересня на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй вимагатиме розгортання миротворчих сил на Донбасі.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний президентами двох країн 31 травня 1997 року.

Держави офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.

Після анексії Криму і початку конфлікту на Донбасі неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.

До речі, раніше УНІАН вже розглядав, що далі слід робити з Договором про дружбу з РФ, термін дії якого формально закінчився ще у травні 2017 року.