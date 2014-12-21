Порошенко і Лукашенко домовилися про співпрацю між країнами

"У нас є дуже широкий порядок денний – і у питаннях економічного співробітництва, і у координації дій в міжнародних організаціях, і в питаннях фінансового співробітництва є достатньо серйозні виклики, на які ми маємо готувати скоординовані відповіді і у безпековій сфері", - цитує главу держави його прес-служба.

При цьому Порошенко наголосив, що сьогодні сторони матимуть змогу обговорити всі можливості розвитку потенціалу двосторонньої співпраці.

"Дякую вам за те, що під час цього процесу ми отримали унікальну можливість діалогу Тристоронньої контактної групи для вирішення нагальних питань. Я також окремо дякую Білорусі за чітку позицію щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Для нас ваша жорстка позиція, яку ви висловлювали постійно, включаючи позицію щодо так званих виборів у листопаді, надзвичайно важлива", - наголосив президент, акцентуючи на ролі Білорусі у мирних перемовинах.

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Порошенко підкреслив, що світова дипломатія не лише визнала мінський формат переговорів, Мінський меморандум та Мінський протокол.

«Весь світ сьогодні говорить про те, що вони сьогодні є основою Мирного плану президента Порошенка і основою мирного процесу в Україні. Вони визнані ООН, Європейським Союзом, країнами G-20. Фактично, вони сьогодні є безальтернативною моделлю деескалації ситуації на частині території Донецької і Луганської областей», - наголосив президент України.

Глава держави також висловив сподівання, що Мінські зустрічі та їх інтенсивність вдасться відновити.