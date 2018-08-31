Сербський патріарх просить Варфоломія не надавати Україні томос

На його думку, вселенський патріархат, втручаючись у справи церкви в Україні "проти волі Російської православної церкви", прямує до впровадження нових параметрів і "згубної діяльності" в православ'ї.

Патріарх Сербської православної церкви Іриней застерігає вселенського патріарха Варфоломія від втручання в українські церковні питання, як і в македонські й чорногорські.

У листі до Варфоломея Іриней переконує, що виключно Російська Церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні, пише Балканський оглядач у Facebook.

Уривки з листа Іринея оприлюднило грецьке релігійне агентство "Romfea" і поширили інші ЗМІ, передає Українська правда.

В якості причини для відправлення цього листа сербський патріарх називає "турботу СПЦ про єдність Православної Церкви" після втручання Вселенського патріархату в Україні з імовірним наданням томосу – автокефалії – місцевій церкві.

Іриней заявляє, що "єресь етнофілетизму" є одним із найбільших зол сучасного православ'я.

На його думку, вселенський патріархат, втручаючись у справи церкви в Україні "проти волі Російської православної церкви", прямує до впровадження нових параметрів і "згубної діяльності" в православ'ї, – і такі саме плани є і для "Македонської православної церкви".

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Надання автокефалії церкві в Україні сербський патріарх описує як "дуже ризикований, навіть катастрофічний" акт для єдності Святого Православ'я, а УПЦ КП називає розкольниками.

Таке рішення, на думку автора листа, буде означати ще й небратерську позицію по відношенню до Російської Церкви.

Іриней зрівнює "лідерів розколу в Чорногорії і України" та вважає, що, як і в Македонії, "ситуація в Чорногорії пов’язана з Україною".

Македонські ЗМІ пишуть, що "сербський Патріарх своїм скандальним листом себе поставив на місце судді Вселенського Патріарху".

На 31 серпня заплановано візит патріарха РПЦ Кирила до Стамбулу. Він запланував зустріч із Варфоломієм і "компетентними органами Матері-Церкви з питань, що становлять взаємний інтерес".

На 1-3 вересня у Вселенської Патріархії вже запланований Синакс (Synaxis) – збори всіх єпископів цієї Церкви. Напередодні Синакса відбудеться чергове засідання Священного Синоду Патріархату.

На думку деяких релігійних аналітиків, на Синоді і Синаксі розглядатимуть і "українське питання", т.зв. питання Томосу – надання автокефалії Церкві в Україні.