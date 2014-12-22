В Амвросіївці створили комендатуру російських військ - Тимчук

Як повідомляє група «Інформаційний опір», комендатура має у своєму складі «групу швидкого реагування» (до 40 військовослужбовців РФ) і підрозділ евакуації техніки й оперативного ремонту.

За даними «ІО», створенням даної комендатури російське командування забезпечує «запасні» маршрути руху колон забезпечення з РФ через Амвросіївку і Тельманове на південь (у район Новоазовська).

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«Відмічено новий спосіб перегрупування сил противника з метою приховання висунення на передові позиції. Тепер особовий склад і підтримуюча техніка пересуваються окремо. Спочатку на позиції прибуває особовий склад (переважно цивільним транспортом), відтак «перекатом» невеликими групами прибуває техніка і важке озброєння (в останню чергу танки й артилерія)», - відзначає «Інформаційний опір».