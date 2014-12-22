Бойовики перекинули на Бахмутівську трасу танковий підрозділ і вогнемети «Джміль» - ІС
08:40, 22 грудня 2014Політика
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Уздовж Бахмутівської траси відбувається концентрація військ противника.
REUTERS
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
«Зафіксовано прибуття ще однієї ротної тактичної групи і декількох бандформувань з формування складу Мозгового. Загальна кількість сил противника на ділянці блокпостів наших військ №29 та №31 досягла 600 осіб», - повідомляє Тимчук.
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За інформацією ІС, на Бахмутівській трасізафіксовано танковий підрозділ (до 7 танків), артгруппа (2-х батарейний артдивізіон змішаного складу і близько 25 бойових ББМ.
«На озброєнні бойовиків велика кількість мінометів, ПТРК, СПГ, РПГ, виявлені вогнемети РПО «Джміль»», - повідомляє ІС.
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