На цьому тижні Рада має скасувати позаблоковий статус України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.

Спікер нагадав, що президент вніс до ВР відповідний законопроект як невідкладний.

“Я маю надію на те, що ми на цьому пленарному тижні розглянемо це питання і приймемо його в цілому, і виправимо ті помилки, які були допущені ще зовсім нещодавно, коли Україна отримала позаблоковий статус, що є абсолютно недоцільним”, - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 1 липня 2010 року ухвалила закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.

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18 грудня президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості".

Як наголошується у пояснювальній записці до законопроекту, "позаблоковий статус України виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску».

Порошенко переконаний, що Верховна Рада повинна позачергово розглянути внесений ним законопроект про скасування позаблокового статусу.

"Я не маю жодного сумніву в позитивному рішенні по цьому питанню", - сказав глава держави.