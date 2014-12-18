Президент вніс у Раду законопроект про скасування позаблокового статусу

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.

Метою проекту Закону є створення додаткового механізму забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Читайте такожПорошенко проситиме Раду скасувати позаблоковий статус"Позаблоковий статус України, який був закріплений у Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування України у "сірій" буферній зоні між потужними системами колективної оборони є додатковим викликом для України", – наголошується у пояснювальній записці до проекту Закону.

Подання здійснено відповідно до статті 93 Конституції України.

Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.