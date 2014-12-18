Президент вніс у Раду законопроект про скасування позаблокового статусу
Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості".
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, глава держави визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою.
Метою проекту Закону є створення додаткового механізму забезпечення суверенітету, захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Читайте такожПорошенко проситиме Раду скасувати позаблоковий статус"Позаблоковий статус України, який був закріплений у Законі України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", виявився неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Тривале перебування України у "сірій" буферній зоні між потужними системами колективної оборони є додатковим викликом для України", – наголошується у пояснювальній записці до проекту Закону.
Подання здійснено відповідно до статті 93 Конституції України.
Довідка УНІАН. Верховна Рада ухвалила Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року, яким було закріплено принцип позаблоковості, що означає неучасть України у будь-яких військово-політичних союзах, зокрема відмову від інтеграції до НАТО.