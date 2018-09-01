США готові збільшити постачання летальної зброї в Україну - Волкер
США готові розширити поставки озброєнь Україні, щоб зміцнити її морські і повітряні сили.
Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю The Guardian.
За словами Волкера, у Вашингтоні готові постачати Україні летальну зброю.
"Їм необхідно відтворити флот, а також у них дуже обмежені повітряні військові сили. Думаю, нам варто зайнятися питанням повітряного захисту (України, - ред.)", - сказав він.
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Спецпред зазначив, що Україна в нинішній ситуації потребує допомоги інших країн.
"І звичайно ж, їм потрібна підтримка у вигляді смертоносної зброї", - додав Вокер.
Як повідомляв УНІАН, посол України в США Валерій Чалий раніше заявив, що США довго відмовляли Україні в наданні летальної зброї через поради європейських партнерів.