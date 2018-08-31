Партнери США у Європі радили не надавати Україні Javelin - посол

Дипломат назвав кілька причин, які зробили можливою передачу Києву Javelin.

Однією з причин того, що за часів президента Барака Обами США відмовляли Україні у наданні летальної зброї, були поради європейських лідерів.

Про це розповів у інтерв’ю "Європейській правді" посол України в США Валерій Чалий.

Дипломат назвав кілька причин, які зробили можливою передачу Києву "Джавелінів". Перше – те, що у Вашингтоні поступово усвідомлюють агресивну політику Росії. Друге – те, що окрім агресії проти України, з’являються нові міжнародні злочини Кремля, на які необхідно реагувати.

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"І є третя причина – це особистий підхід Дональда Трампа... Трамп більше орієнтується на своїх радників чи власну позицію, ніж на поради партнерів з Європи.

Президент Обама більше дослухався до деяких порад європейців проти надання нам летального озброєння", - розповів посол, не уточнюючи, які саме європейські лідери вплинули на відмову адміністрації Обами.

Також Чалий наголосив на готовності України не лише отримувати безкоштовно, але купувати американську зброю.

"Ми готові розглядати закупівлю озброєння в США, а не тільки отримання як безповоротної допомоги – а це важливо для Дональда Трампа, у минулому бізнесмена", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

2 березня цього року Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протитанкових ракет Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн доларів.

17 лютого президент Петро Порошенко заявив, що Україна в рамках військово-технічної співпраці з США отримає не тільки Javelin.

12 березня Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом Єврокомісії – високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні закликав Євросоюз визнати Росію стороною конфлікту на Донбасі і надати Україні оборонне озброєння.

22 травня в Україні провели випробування протитанкового комплексу третього покоління Javelin.