Агресія Путіна на Донбасі зробила Україну більш прозахідною - Волкер

Волкер вважає, що війна налаштовує жителів Донбасу проти російського лідера.

Президент Росії Володимир Путін збройною агресією на Донбасі зробив Україну ще більш прозахідною.

Таку заяву в інтерв'ю The Guardian зробив спеціальний представник Держдепу США по Україні Курт Волкер.

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За його словами, сьогодні час і ситуація на Донбасі працюють проти російського президента. Волкер вважає, що війна налаштовує жителів Донбасу проти російського лідера.

"Він відштовхнув українське населення, особливо молоде покоління. Він створив більш прозахідну країну, ніж раніше, із більш сильною національною ідентичністю", - підкреслив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, раніше політолог розповів про плани Путіна на Україну. Глава РФ не має намірів завойовувати нашу країну, йому вона потрібна, зокрема, як держави, щодо якого можна вести торги з США, розповів експерт.