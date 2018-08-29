Політолог розповів про плани Путіна на Україну

Глава РФ не має намірів завойовувати нашу країну, йому вона потрібна, зокрема, як держава, щодо якої можна вести торги зі США, розповів експерт.

Керівник фонду "Українська політика", політолог та історик Кость Бондаренко вважає, що президенту Російської Федерації Володимиру Путіну Україна не потрібна як елемент імперії.

Глава РФ не має намірів завойовувати нашу країну, йому вона потрібна, зокрема, як держава, щодо якої можна вести торги з США, розповів експерт під час чату на "Главреді".

"Ми часто цитуємо Збігнєва Бжезинського (американський політолог, соціолог і державний діяч польського походження — Ред.) — фразу про те, що без України не може бути Російської імперії. Але Бжезінський безнадійно застарів", — зазначив співрозмовник.

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За його словами, зараз Росія не будує імперію, а транснаціональну корпорацію, для якої абсолютно нормальним явищем є відмова від непрофільних та збиткових активів.

"Сьогодні Путіну не потрібна Україна як елемент імперії. Вона йому потрібна: а) як картинка для російського споживача інформації: "Не хочете терпіти режим — буде так, як в Україні"; б) як прогнозований сусід, який точно не стане в найближчі десятиліття членом НАТО і ЄС; в) держава, щодо якого можна вести торги з США і розмінюватися на більш вагомі і перспективні речі (Близький Схід, Іран, Тихий океан)", — додав політолог.

"Заспокою: завойовувати Україну він не має наміру. На божевільного він не схожий — це людина з залізною логікою. А якщо так, то і логіка його дій виключає пряму агресію — хіба, якщо б він мав стовідсоткову інформацію про розміщення на території України військових баз США або інших держав НАТО", — заявив Бондаренко.

Як повідомляв УНІАН, політолог пояснив, чим війна на Донбасі вигідна Порошенку.