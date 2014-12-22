Контактна група по Україні проведе зустрічі в Мінську 24 і 26 грудня
Зустрічі учасників тристоронньої контактної групи пройдуть в Мінську в середу і п'ятницю - 24 і 26 грудня.
Про це домовилися в ході телефонної розмови президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, президенти Франції та Росії Франсуа Олланд і Володимир Путін, повідомляє прес-служба українського глави держави.
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У повідомленні наголошується, що співрозмовники погодилися з необхідністю виконувати всі пункти мінських домовленостей, серед яких питання припинення вогню, виходу на лінію розмежування, яка закріплена в Меморандумі від 19 вересня, відведення військ та важкого озброєння, а також швидке звільнення всіх заручників. Президент України підкреслив необхідність звільнення ув'язненої Надії Савченко.
Петро Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд і Володимир Путін домовилися продовжити телефонні консультації за кілька днів, підкреслюється в повідомленні.