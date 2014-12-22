Назарбаєв та Лукашенко перед поїздкою до Путіна координували свої дії з Україною

Президент України Петро Порошенко заявляє, що президенти Казахстану і Білорусі Нурсултан Назарбаєв та Олександр Лукашенко координували свої дії з Україною перед поїздкою до Москви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час вітального слова з нагоди Дня представників дипломатичної служби.

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“Якщо взяти сьогоднішній день, то у нас сьогодні є офіційний візит президента Казахстану, коли президент з Білорусі і президент з Казахстану перед поїздкою в Москву координують свої дії з Україною”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко перебував з візитом в Україні 21 грудня, Назарбаєв – 22 грудня.

Президенти Білорусі та Казахстану відвідали Київ напередодні засідання Вищої євразійської ради, що відбудеться в Москві.