Тимошенко у понад два рази випереджає найближчих конкурентів на виборах - соціологи

Рейтинг лідера "Батьківщини" суттєво зріс, як свідчить опитування.

Юлія Тимошенко продовжує нарощувати підтримку і збільшувати відрив від інших учасників президентської гонки.

Такі дані наводять у своєму опитуванні Фонд «Демократичні ініціативи» та Центр Разумкова.

Головний висновок соціологів - рейтинг Юлії Тимошенко суттєво зріс. За літо вона збільшила кількість охочих віддати за неї свій голос на третину. Нині це майже 18% з тих, хто має намір брати участь у виборах. Тоді як найближчі конкуренти лідера «Батьківщини» - Анатолій Гриценко та Петро Порошенко - мають лише по 8%.

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Автори дослідження також відзначають рівномірність підтримки Юлії Тимошенко по всіх регіонах України. Її прихильники вірять, що авторка Нового курсу «бачить реальні шляхи подолання економічної кризи і забезпечення економічного піднесення країни».

Загалом же, прийти на дільниці в березні 2019-го готові 70% громадян. Найбільше на їхній вибір впливатимуть особисті якості кандидата, його попередня діяльність та запропонована програма.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.