Росіяни відчули кризу: падіння рубля вже важливіше за Україну - опитування

Теми зростання цін, девальвації рубля, необхідності економії власних коштів у четвертому кварталі за своєю значимістю для опитаних росіян вперше за останні місяці випередили тему військових дій в Україні.

Читайте такожБільшість росіян вважають джерелом влади президента - опитування

Російські споживачі мають намір економити - це підтверджує Synovate Comcon. Майже половина респондентів заявили, що починаючи з листопада через кризу вони почали активно економити на всіх споживчих категоріях, повідомляє РБК.

49% економічно активного населення великих міст стали економити на товарах тривалого користування, 42% урізали витрати на послуги, 39% - на продукти харчування. У всіх цих категоріях число громадян, що заощаджують, зросло у порівнянні з даними третього кварталу 2014 року на 3-7 п. п.

У листопадовому опитуванні внутрішні економічні проблеми вперше за 5 років потрапили в топ-3 актуальних. Головною темою останнього місяця стало різке падіння курсу рубля (так вважають 75% опитаних), другою - війна в Україні (67%), третьою - економічна криза в Росії (59%). У третьому кварталі топ-3 виглядав так: війна в Україні (82%), російські продовольчі контрсанкції (59%) та санкції щодо Росії (55%).