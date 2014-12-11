68% росіян вважають Росію великою державою - опитування

Російська Федерація є великою державою - так вважають дві третини росіян (68%), свідчать дані листопадового опитування "Левада-Центру".

При цьому у вересні 2012 року так вважали 48%, в липні 2008 року - 49%, а в березні 1994 року - 14%, повідомляє ZN.ua.

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Відповідаючи на питання "В якій країні ви особисто хотіли б жити: у величезній країні, яку поважають і побоюються інші країни - або в маленькій, затишній, безпечній країні?", 65% респондентів обрали "величезну країну", 27% - "маленьку і затишну". (У червні 2009 року "величезну країну" вибирали тільки 35%, а 68% - "затишну".)

У той же час лише 20% вважають, що "Росія сьогодні направила свої зусилля на нарощування своєї військової потужності", а 73% - "на досягнення високого рівня добробуту громадян Росії". (У листопаді 1999 року - 21% і 64% відповідно).

Опитування проведено 21-24 листопада 2014 року серед 1600 чоловік по всій Росії. Статистична похибка даних не перевищує 3,4%.