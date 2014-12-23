Під ВР зібралося близько тисячі протестуючих, люди перекрили вулицю Грушевського (фото)

09:54, 23 грудня 2014
Політика
0 0
оновлено

Біля Верховної Ради починаються багатолюдні акції протесту, вулиця Грушевського перекрита мітингувальниками.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, до парламенту продовжують сходитися люди.

У даний час на площі Конституції зібралося вже близько 1 тис. осіб. Вони розташувалися також на проїжджій частині вулиці Грушевського навпроти будівлі парламенту, тому вулицею Грушевського на відрізку від Шовковичної до Липської проїхати неможливо.

Читайте такожНа цьому тижні Рада має скасувати позаблоковий статус України

Мітингувальники стоять під різними прапорами та тримають різні лозунги, в основному їхні вимоги мають соціальний характер: не зменшувати видатки на сферу медицини, освіти, не скорочувати пенсійні виплати.

Hromadske.TV / Twitter

Будівлю парламенту охороняють декілька сотень міліціонерів, у даний час ситуація біля ВР спокійна, мітингувальники не намагаються прорвати шеренгу міліціонерів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter