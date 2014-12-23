Під ВР зібралося близько тисячі протестуючих, люди перекрили вулицю Грушевського (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, до парламенту продовжують сходитися люди.

Грушевського вже перекрита. Люди йдуть до Ради pic.twitter.com/DbjTI7OWWa — Maryana Pochtar (@mpochtar) December 23, 2014

У даний час на площі Конституції зібралося вже близько 1 тис. осіб. Вони розташувалися також на проїжджій частині вулиці Грушевського навпроти будівлі парламенту, тому вулицею Грушевського на відрізку від Шовковичної до Липської проїхати неможливо.

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Мітингувальники стоять під різними прапорами та тримають різні лозунги, в основному їхні вимоги мають соціальний характер: не зменшувати видатки на сферу медицини, освіти, не скорочувати пенсійні виплати.

Будівлю парламенту охороняють декілька сотень міліціонерів, у даний час ситуація біля ВР спокійна, мітингувальники не намагаються прорвати шеренгу міліціонерів.