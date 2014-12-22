Завтра Рада спробує прийняти бюджет на 2015 рік і змінити Податковий кодекс

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до проекту розкладу засідань на поточний пленарний тиждень, також 23 грудня для включення до порядку денного сесії розглядатиметься питання щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, а також щодо особливостей процедури розгляду і прийняття законопроекту щодо держбюджету.

Крім того, 23 грудня розглядатиметься низка законопроектів про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення і гарантування національної безпеки України).

Читайте такожСпікер ВР: бюджет-2015 повинен бути прийнятий не пізніше 26 грудня

Також в другому читанні розглядатиметься законопроект щодо внесення змін до закону про РНБО.

24 грудня планується робота в комітетах і фракціях.

25 грудня, зокрема, розглядатиметься питання щодо звільнення суддів.

В п'ятницю відбудеться Година запитань до уряду та розглядатиметься питання щодо календарного плану другої сесії ВР.