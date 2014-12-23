Бойовики заявляють, що налагодили виробництво мінометів на захопленому заводі Ахметова

Як передає російське агентство РИА Новости, про це заявив голова бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко у вівторок "на зустрічі з керівниками металургійної та коксохімічної промисловості".

"Сьогодні свято у "Донецькміськмашу". Сьогодні перший раз держава (терористична організація "ДНР" - ред.) купує 30 мінометів", - заявив Захарченко. Він уточнив, що на заводі організовано власне виробництво мінометів.

Читайте такожБойовики продовжують обстрілювати донецький аеропортУ свою чергу, представник заводу розповів, що в даний час йде розробка пневматичного кулемета.

"Є дві розробки, але поки не вдається досягти необхідних характеристик", - повідомив він.

Раніше бойовики "ДНР" і "ЛНР" виправдовували появу у них бронетехніки і артилерії з Росії захопленням техніки у ЗСУ