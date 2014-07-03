Сили АТО захопили установку "Град", з якої бойовики обстріляли селище Станиця Луганська

Про це повідомив спікер інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, передає Левый берег.

"Захоплена установка "Град" та документально підтверджено, що саме з неї обстріляли Станицю. Є ідентифіковані деталі від цих снарядів. Є задукоментовані бойові завдання нашим льотчикам і артилеристам. Там очевидно, що Станиця не була метою, тобто в українських військ не було метою стріляти в цю сторону", - заявив він.Читайте такожТерористи обстріляли населений пункт на Луганщині, є жертви (додано фото)

"Цей інцидент обов'язково буде розслідувати військова прокуратура", - пообіцяв Лисенко в той же час.

Нагадаємо, в штабі АТО напередодні заявили, що вранці в середу бойовики обстріляли житлові райони селища Станиця Луганська поблизу Луганська, після чого заявили, що це наслідки невдалої атаки української авіації.

Російські ЗМІ звинуватили в обстрілі українську авіацію.

Пізніше у так званій самопроголошеній «Луганській народній республіці» заявили про 9 мирних жителів, які загинули 2 липня через авіанальот на селище Станиця Луганська.